زعيم المعارضة الإسرائيلية: جنودنا يُقتلون في غزة كل يوم ونتنياهو يواصل الكذب

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمواصلة الكذب والتهرب من المسؤولية، بينما يُقتل الجنود الإسرائيليون في غزة كل يوم.

وقال لابيد في سلسلة تدوينات على حسابه عبر منصة إكس “نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته؛ التحريض والكذب وإنتاج الكراهية، وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئًا من 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)”.

وأضاف “بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الخلاف مرة أخرى، حيث أوجد خلافًا مع الولايات المتحدة، وخلافًا معي”.

“خسائر فادحة”

بدوره، قال المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن إيشاي، الأربعاء، إن العديد من الفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة ألحقت “خسائر فادحة” بصفوف الجيش الإسرائيلي.

وكتب إيشاي، بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إنه “في الحي المحاصر المليء بالفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة، تسبب العديد منها في خسائر فادحة بصفوف القوات الإسرائيلية”.

وأضاف في إشارة إلى مقاتلي القسام، “قاموا بتفخيخ المباني التي كانوا يتحصنون فيها، على أمل إغراء أكبر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بالموت، وهو ما فعلوه”.

وتابع “داخل أحشاء الشجاعية، يُنصح المرء بعدم دخول أي مبنى من المدخل الأمامي، مع تخفيف المقاومة داخل المبنى من خلال السماح لدبابة بتفجير المدخل المذكور، مما قد يؤدي إلى مقتل أي مسلحين ينتظرون نصب كمين للجنود بمجرد دخولهم”.

"أحد أخطر الأحياء في الشرق الأوسط".. هكذا وصفته وسائل إعلام إسرائيلية حي #الشجاعية.. شاهد على مجـ ـازر الاحتلال ومعارك المقـ ـاومة pic.twitter.com/s5An506r4D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2023

وأضاف “لكن نعم، إن إدخال دبابة في وضع يسمح لها بإطلاق النار على المبنى في المقام الأول هو اقتراح صعب، والإصرار على القيام بذلك قد يؤدي إلى إبطاء الأمور بشدة، مما يمنح المسلحين مزيدًا من الوقت لنصب المزيد من الفخاخ”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 عسكريين في المعارك بحي الشجاعية في غزة، بينهم عقيد في لواء يفتاح وقائد كتيبة بلواء غولاني.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن 114 عسكريًّا قُتلوا منذ أن بدأ عملياته البرية في قطاع غزة 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 444 عسكريًا.