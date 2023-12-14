يرى الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والفقيه القانوني، أنه وفقًا لواقع الحرب في قطاع غزة، فإن المقاومة الفلسطينية منتصرة حتى الآن، وأن ميزان المعركة سيزداد “رجوحًا في جانب المقاومة لا في جانب العدو الصهيوني”.

واستدل العوا برأيه خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، قائلًا إن “دليل الانتصار لا يؤخذ من عدد المذابح والقتلى، فهذا أسلوب الاحتلال منذ القدم، وإنما المعيار الذي ننظر به للمعركة هو قدرة فصائل المقاومة، على الاستمرار في إلحاق خسائر فادحة بالعدو الصهيوني الذي يزدري العالم، بينما تُوقع به المقاومة خسائر لم تخطر على البال”.

وعلق العوا على تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، حول حل الدولتين، وقال “حل الدولتين لو تم سيكون مؤقتًا، فلسطين كلها لنا من النهر إلى البحر، وأي مفكر يتجاهل هذه الحقيقة، فهو جاهل بالتاريخ والواقع”.

وحول إمكانية إقامة دولة واحدة تضم الجميع، أوضح “هذا مقبول وسيتم بالفعل، شرط أن يحكم الفلسطينيون أرضهم، وأن يعيش معهم المسيحيون واليهود في أمان وسلام، كما جرى على مدار التاريخ”، مشيرًا إلى أنه على مدار التاريخ الإسلامي لم يتعرض اليهود للإساءة.

وأضاف “من يتحدث عن إزالة إسرائيل ليس إرهابيًا، الإرهابي هو الذي يريد أن تبقى إسرائيل ضاغطة على رقاب الفلسطينيين والعرب أجمعين”.

“المطبعون يرسخون أقدام الاحتلال”

وعن خطط إسرائيل في إجراء تحالفات عربية عن طريق التطبيع، قال العوا “نحن مأمورون بإرهابهم، وسوف نواصل إرهابهم حتى يخرجوا من أراضينا”، واستشهد بالآية الكريمة “وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ”.

هنية: المقاومة الفلسطينية توقع خسائر فادحة في صفوف العدو في غزة pic.twitter.com/uIQjzIy8UY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2023

ويرى العوا أن خطط الاحتلال “ستبطل بفعل المقاومة لا بفعل المسالمين. فِعل المطبعين يرسخ أقدام الاحتلال، بينما فعل المقاومة هو ما يقتلع الاحتلال من جذوره، ويحفظ العرض ويحمي الذمة العربية والإسلامية”.

كما يرى المفكر الإسلامي أن أهم ما تغير جرّاء عملية “طوفان الأقصى”، هو أن العرب والمسلمين أصبحوا يشعرون بأن لديهم القدرة على مواجهة الجيش الذي كان يزعم أنه لا يقهر. لم يبق في المنطقة من لا يشعر بذلك إلا بعض الحكام العرب المتحالفين مع الاحتلال والذين روجوا لذلك حتى يجعلونا نشعر بخوف دائم”.