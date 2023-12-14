عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى استئناف المفاوضات مع حماس

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استئناف المفاوضات بشأنهم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب هيئة البث الحكومية اليوم الخميس.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، استدعاء فريق جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) من العاصمة القطرية الدوحة؛ إثر تعثر مفاوضات غير مباشرة بشأن الأسرى.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ضمن هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى الأول من ديسمبر الجاري، وتضمنت أيضا وقفا مؤقتا للقتال وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن منتدى عائلات إعادة المخطوفين من غزة طالب في بيان بإيضاحات فورية من رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، عن سبب إرجاء زيارة رئيس الموساد ديفيد برنياع لدولة قطر لبحث صفقة تبادل جديدة.

وأضافت أن المنتدى دعا صناع القرار إلى حلحلة الجمود الذي يعتري المفاوضات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إمكانية استئناف المفاوضات، ولكنها لم تستأنف بعد.

وذكرت القناة 13 العبرية مساء أمس الأربعاء، أن نتنياهو رفض توجه مسؤولين إسرائيليين إلى قطر؛ إذ يفضل بعض المسؤولين الاستماع أولا إلى عرض من حماس بشأن تبادل الأسرى.

وتقول حماس إنها تريد مبادلة الأسرى الإسرائيليين في غزة بجميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهم أكثر من 7800.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنّت حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت حماس في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431، وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم بأسرى فلسطينيين في إسرائيل خلال الهدنة الإنسانية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.