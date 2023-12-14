قادة إسرائيليون: تلقّينا ضربة مؤلمة في غزة ونحن أمام عدو عنيد ونمر بأيام صعبة (فيديو)

أعلنت إسرائيل اليوم تكبدها أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواتها بمدينة غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنهم يمضون في طريق صعب -في إشارة إلى الحرب على غزة- بهدف تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى، مضيفًا “هناك ثمن ندفعه ونحن أمام عدو عنيد”.

كما نقلت وسائل إعلام عبرية عن بيني غانتس الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله “نمر بأيام صعبة، ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة للغاية من أجل نهضة إسرائيل”.

في السياق، صرّح قائد (لواء جولاني)، أحد ألوية ما تسمى بـ”النخبة” في الجيش الإسرائيلي، أنهم تلقوا ضربة مؤلمة في الشجاعية بمدينة غزة، وقال “نقاتل كتيبة الشجاعية القاتلة على مدار الأسبوع والنصف الماضيين، والليلة الماضية تلقّينا ضربة مؤلمة”.

وأعلنت إسرائيل اليوم تكبدها أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواتها بمدينة غزة في وقت تواجه فيه عزلة دبلوماسية متزايدة مع ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين وتفاقم كارثة إنسانية.

وأعلنت إسرائيل أن عشرة من جنودها قُتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم ضابط برتبة كولونيل في لواء جولاني للمشاة ولفتنانت كولونيل قاد كتيبة في لواء جولاني. وتلك هي أكبر خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية في يوم واحد منذ مقتل 15 في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أغلب قتلاه سقطوا في حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع حيث نُصب كمين للقوات وهي تحاول إنقاذ مجموعة أخرى من الجنود الذين هاجموا مقاتلين في أحد المباني.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن 114 عسكريًّا قُتلوا منذ أن بدأ عملياته البرية في قطاع غزة 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 444 عسكريًا.