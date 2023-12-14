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قطر تتعهد بتقديم 50 مليون دولار مساعدات لغزة و100 منحة دراسية

قطر تتعهد بتقديم 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة و100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين
قطر تتعهد بتقديم 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة و100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين (وزارة الخارجية القطرية)
14/12/2023

أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تعهدت قطر، خلال مشاركتها في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، الأربعاء، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

ومثلت لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، الدوحة في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين.

وطالبت الخاطر خلال مشاركتها في المنتدى، بضرورة إيجاد حل “عادل ودائم وشامل” لمعاناة أكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948.

وقالت إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة “تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت قطر التزامها بتوفير الرعاية الصحية لـ 1500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلا عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في الحرب ضد المدنيين في غزة.

إلى جانب ذلك، قدمت قطر ما يقرب من 1500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة بما في ذلك مستشفى ميداني، وفق أحدث إحصاء نشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.

ولعبت قطر دورًا أساسيًا بجانب مصر والولايات المتحدة في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، جرى خلالها تبادل أسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية