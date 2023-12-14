قطر تتعهد بتقديم 50 مليون دولار مساعدات لغزة و100 منحة دراسية

أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تعهدت قطر، خلال مشاركتها في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، الأربعاء، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

ومثلت لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، الدوحة في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين.

قطر تتعهد بتقديم 50 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة و100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/phsM20y52N — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 13, 2023

وطالبت الخاطر خلال مشاركتها في المنتدى، بضرورة إيجاد حل “عادل ودائم وشامل” لمعاناة أكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948.

وقالت إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة “تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت قطر التزامها بتوفير الرعاية الصحية لـ 1500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلا عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في الحرب ضد المدنيين في غزة.

إلى جانب ذلك، قدمت قطر ما يقرب من 1500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة بما في ذلك مستشفى ميداني، وفق أحدث إحصاء نشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.

ثلاث طائرات قطرية تصل إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/9nVL7yCNHD — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 10, 2023

ولعبت قطر دورًا أساسيًا بجانب مصر والولايات المتحدة في التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، جرى خلالها تبادل أسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.