كتائب القسام تعلن قتل 10 جنود وضباط إسرائيليين شرقي غزة وتدمير دبابات وناقلات جند

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، شرقي مدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية، أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار”.

وأضاف البيان: “أكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو”.

وفي بيان آخر، أعلنت القسام استهداف دبابتي ميركفا إسرائيليتين بقذائف ياسين 105 في حي الشجاعية.

كما أفادت الكتائب في بيان باستهداف 4 دبابات و4 ناقلات جند بمنطقة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة بقذائف ياسين 105 المضادة للدروع.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية بقذيفة ياسين، وفق بيان للكتائب.

وفي بيان قالت الكتائب: “بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، مجاهدو القسام يبلغون عن استهدافهم قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة TBG مضادة للتحصينات كما خاضوا اشتباكات ضارية من نقطة صفر مع قوة صهيونية أخرى”.

وتأتي هذه العمليات بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية بحي الشجاعية ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “سمح الجيش الإسرائيلي بنشر خبر مقتل الرائد في الاحتياط إليشا ليفينسترن (38 عاما) خلال القتال جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن الضابط ينتمي إلى لواء المدرعات ضمن الكتيبة 8104”.