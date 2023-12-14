لندن.. فعالية لتأبين شهداء غزة من الأطفال بجوار مقر الحكومة البريطانية (فيديو)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الأربعاء، مراسم تأبين للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأقيمت الفعالية قبالة الشارع الذي يضم مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، ووضعت أزهار وألعاب وأحذية أطفال تحت إحدى الأشجار.

وتخلل الفعالية وقفة احتجاجية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بوقف عاجل لإطلاق النار.

كما أطلق المشاركون هتافات تندد بإسرائيل وتتضامن مع الفلسطينيين من قبيل إسرائيل دولة إرهاب، وفلسطين حرة والعار لنتنياهو.

وكذلك ندد المحتجون بدعم الحكومة البريطانية لإسرائيل، متهمين إياها بالمشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء نحو 19 ألف شهيد و51 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.