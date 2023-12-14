مع تفاقم أزمة الجوع.. مبادرة لإطعام النازحين في مدينة رفح جنوبي غزة (فيديو)

في ظل تفاقم أزمة نقص الغذاء والماء وشح كل مقومات الحياة على قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، تعاون عدد من شباب مدينة رفح في مبادرة لطهي الطعام وتوزيعه على آلاف النازحين في المدينة.

وقال وائل أبو عمر أحد القائمين على المبادرة للجزيرة مباشر إنهم يذبحون الخراف لإطعام النازحين ويوزعون على جميع مراكز الإيواء.

وأشار أبو عمر إلى لجوئهم لذبح المواشي بسبب عدم وصول أي مساعدات للقطاع تحت الحصار والإغلاق المفروض عليه منذ أكثر من شهرين، مؤكدًا أنهم سيفعلون “المستحيل” لإطعام أكبر قدر من النازحين، وفق تعبيره.

وأوضح أن “عدم توفر الإمكانات للطهي هي أكثر الصعوبات” التي تواجههم، وكذلك صعوبة العثور على مكونات مثل ملح الطعام والأرز أو سوء حالة المكونات.

بدوره قال محمد كحيل، أحد القائمين على المبادرة للجزيرة مباشر إنهم لا يوزعون الوجبات فقط، وإنما لديهم مشاريع مختلفة مثل توزيع “الكسوة الشتوية” وتوزيع الخيام على النازحين لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.

وقال نازحون للجزيرة مباشر إن الأطفال هم من أكثر الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، داعين أن تنتشر مثل هذه المبادرات في جميع مناطق قطاع غزة.