مع تفاقم أزمة الجوع.. مبادرة لإطعام النازحين في مدينة رفح جنوب غزة (فيديو)

في ظل تفاقم أزمة نقص الغذاء والماء وشح كل مقومات الحياة على قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، تعاون عدد من شباب مدينة رفح في مبادرة لطهي الطعام وتوزيعه على آلاف النازحين في المدينة.

وقال وائل أبو عمر أحد القائمين على المبادرة للجزيرة مباشر إنهم يقومون بذبح الخراف لإطعام النازحين وتوزيعها على جميع مراكز الإيواء.

وأشار أبو عمر إلى لجوئهم لذبح المواشي، بسبب عدم وصول أية مساعدات للقطاع تحت الحصار والإغلاق المفروض عليه منذ أكثر من شهرين، مؤكدا أنهم سيفعلون “المستحيل” لإطعام أكبر قدر من النازحين.

وأوضح أن “عدم توفر الإمكانيات للطهي هي أكثر الصعوبات” التي تواجههم، وكذلك صعوبة العثور على مكونات مثل ملح الطعام والأرز أو سوء حالة المكونات.

بدوره قال محمد كحيل، أحد القائمين على المبادرة للجزيرة مباشر إنهم لا يقومون فقط بتوزيع الوجبات، بل يقومون أيضا بمشاريع مختلفة مثل توزيع “الكسوة الشتوية” وتوزيع الخيام على النازحين لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.

وقال نازحون للجزيرة مباشر إن الأطفال هم من أكثر الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، داعيين أن تنتشر مثل هذه المبادرات في جميع مناطق قطاع غزة.