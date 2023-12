واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في الجهاد وحماس.. والأخيرة تعلق

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد على صلة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، يوم الأربعاء، إن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على “استمرارية نشاط حماس” من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

وذكر بيان الوزارة أن الأشخاص الذين شملتهم العقوبات هم:

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”.

كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على سبعة أشخاص مرتبطين بحركة حماس وقيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات البريطانية من حركة حماس: محمود الزهار وعلي بركة وماهر عبيد، وأكرم العجوري القيادي في حركة الجهاد بالإضافة إلى شخصين في لبنان وثالث في الجزائر.

🔴 SANCTIONED: leaders and financiers of Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Working with our allies we are isolating Hamas and cutting off their funding.

Palestinian and Israeli citizens have a right to live in peace without the brutality of Hamas.

🔗https://t.co/6UFUNqVlNe pic.twitter.com/n3Qsmn4yEl

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 13, 2023