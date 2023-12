يهود معارضون للحرب على غزة يغلقون طريقا في لوس أنجلوس (فيديو)

قام ناشطون من جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعرقلة حركة المرور على طريق سريع مزدحم في لوس أنجلوس خلال ساعة الذروة صباح أمس الأربعاء.

ووفقا لشرطة دوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فقد أدى هذا إلى تكدس السيارات لأميال.

ونظمت هذا التحرك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم “إن لم يكن الآن” وتقول إنها “مجموعة من اليهود الأمريكيين الساعين لإنهاء الدعم الأمريكي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وجلس محتجون من المنظمة في الحارات المرورية المتجهة جنوبا بالطريق السريع 110 بوسط المدينة عند حوالي الساعة التاسعة صباحا، مما أدى إلى توقف الحركة.

وارتدى المتظاهرون قمصانا سوداء كتب عليها “ليس باسمنا” و”اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن” ورفعوا لافتات تطالب إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة.

ووضع المحتجّون وسط الطريق السريع شمعدانا سباعيا ضخما (مينوراه) ورددوا هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن”.

BREAKING: 75 American Jews & allies were just arrested shutting down a Los Angeles freeway to demand a ceasefire, and an end to U.S. funding of war crimes against the people of Gaza.

Millions face death by bomb, bullet, starvation & disease in Gaza. No more business as usual. pic.twitter.com/8T6sEDQGcr

— IfNotNow🔥🕎 (@IfNotNowOrg) December 13, 2023