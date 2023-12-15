أبو عبيدة: قتلنا أضعاف الرقم المعلن من جنود الاحتلال واستهدفنا أكثر من 100 آلية في الأيام الخمسة الأخيرة (فيديو)

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الجمعة، إن الأرقام التي يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين غير حقيقية، مضيفا أن مقاتلي القسام استهدفوا أكثر من 100 آلية في العديد من المحاور خلال الأيام الخمسة الماضية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: