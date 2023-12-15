سياسة|قطاع غزة

إصابة الزميلين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة أثناء تغطية قصف إسرائيلي في خان يونس (فيديو)

لا يزال الزميل أبو دقة مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يتم نقله للمستشفى بعد

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15/12/2023

أصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ومصور القناة سامر أبو دقة في غزة خلال تغطيتهما قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وجرى نقل الدحدوح في سيارة إسعاف لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، لتلقي الإسعافات الأولية، وحسب ما ظهرت اللقطات الأولى لوصوله للمستشفى فإن مكان الإصابة في أحد ذراعي المراسل.

فيما لا يزال الزميل أبو دقة مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يتم نقله للمستشفى بعد، وقال الدحدوح من على فراش المستشفى إن إصابة أبو دقة “أعنف”.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة أبو عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر