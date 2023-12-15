إصابة الزميلين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة أثناء تغطية قصف إسرائيلي في خان يونس (فيديو)

لا يزال الزميل أبو دقة مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يتم نقله للمستشفى بعد

أصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح ومصور القناة سامر أبو دقة في غزة خلال تغطيتهما قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وجرى نقل الدحدوح في سيارة إسعاف لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، لتلقي الإسعافات الأولية، وحسب ما ظهرت اللقطات الأولى لوصوله للمستشفى فإن مكان الإصابة في أحد ذراعي المراسل.

مراسل #الجزيرة: إصابة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة #الجزيرة خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خانيونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ymdHRi5pIv — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2023

فيما لا يزال الزميل أبو دقة مصاب ومحاصر داخل مدرسة حيفا، ولم يتم نقله للمستشفى بعد، وقال الدحدوح من على فراش المستشفى إن إصابة أبو دقة “أعنف”.

وقالت مراسلة الجزيرة هبة أبو عكيلة إن الزميلين وائل وسامر أصيبا بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.