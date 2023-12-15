استشهاد الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة في غزة إثر غارة إسرائيلية على خان يونس (فيديو)

أعلنت قناة الجزيرة استشهاد الزميل سامر أبو دقة، مصور القناة في غزة، خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس بقطاع غزة.

واستشهد الزميل سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة منذ عصر اليوم الجمعة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة والزميل المصور سامر أبو دقة، بشظايا جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الدحدوح أصيب في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة استطلاع جراء استهداف جيش الاحتلال محيط المدرسة وسط خان يونس.

ونُقل الدحدوح بسيارة إسعاف إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، لتلقي الإسعافات الأولية. وقال وهو على فراش المستشفى إن إصابة سامر أبو دقة “أعنف”.

وذكر مراسل الجزيرة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن بعد من نقل المصور أبو دقة بسبب حصار الآليات العسكرية الإسرائيلية للمنطقة المستهدفة بالقصف الجوي.

وكانت شبكة الجزيرة قد حملت قوات الاحتلال المسؤولية عن عرقلة وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة.

وأكدت الجزيرة أن هذه “الجريمة الجديدة جزء من عملية استهداف ممنهجة لمراسلي الشبكة وعائلاتهم في قطاع غزة”.

وقالت الجزيرة إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين.

كما طالبت بمحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم في قطاع غزة.