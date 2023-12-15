الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين و”تحرير” 3 جثث لأسرى في غزة

أصيب أيضًا عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين بجروح خطيرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجنديين إسرائيليين بمعارك في قطاع غزة، وانتشال جثث 3 أسرى كانوا في غزة.

وقال الجيش في بيان صباح اليوم، إن الرائد شاي أروئيل بيزم (23 عامًا)، وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة، قد قتل بمعركة في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت مبكر صباح اليوم، أعلن الجيش مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه “سمح بنشر اسم الرقيب عوز شموئيل إردي (19 عاما) وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، الذي قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

كما أعلن الجيش في وقت لاحق، مقتل جندي في معارك غزة ليرتفع إجمالي قتلى الاحتلال إلى 119 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن ضابطًا في لواء غولاني وجنديا في قوات الاحتياط بكتيبة الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال معارك بشمالي القطاع، كما أشار إلى إصابة ضابط مدرعات احتياط وجندي احتياط بالكتيبة (2855) بجروح خطيرة خلال القتال جنوبي القطاع.

“تحرير جثث 3 أسرى”

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، العثور على 3 جثث لأسرى إسرائيليين في غزة، بينهم جنديان، هما نيك بيزير ورون شرمان.

وأوضح الجيش أنه كان قد تم أسرهم من “مديرية التنسيق والارتباط مع غزة”، وهي قاعدة عسكرية بغلاف غزة.

צה"ל חילץ את גופותיהם של החטופים רב"ט ניק בייזר ז"ל וסמל רון שרמן ז"ל מרצועת עזה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/KxmOha92b2 — גלצ (@GLZRadio) December 15, 2023

وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه “تم تحرير وانتشال جثة المخطوف إلياه طولدانو، من قبل قوة تابعة للجيش خلال نشاط جنود الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، من أرض قطاع غزة إلى إسرائيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.