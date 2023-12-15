القدس.. قوات الاحتلال تعتدي على مصور الأناضول وتمنع المصلين من دخول الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مصطفى الخاروف مصور وكالة “الأناضول” التركية بالضرب المبرح، أثناء تأدية واجبه الصحفي في القدس الشرقية المحتلة، ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى.

ووقع الاعتداء خلال تجمع مجموعة من الفلسطينيين لأداء الصلاة في منطقة وادي الجوز بالقرب من المسجد الأقصى، بسبب القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع.

وذكر مراسل الأناضول أن الجنود الإسرائيليين أشهروا السلاح أولا في وجه المصور الصحفي مصطفى الخاروف، ثم طرحوه أرضا وركلوه.

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجه وجسمه جراء ذلك؛ مما استدعى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية.

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصور فايز أبو رميلة الذي كان يقف بجوار مصور الأناضول.

القوات #الإسرائيلية تعتدي بوحشية بالضرب المبرح على مصور #الأناضول في #القدس الشرقية المحتلة، أثناء تأدية واجبه الصحفي، نقل على إثرها إلى المستشفى

https://t.co/5S8oynGnKW pic.twitter.com/AAKaBB6qqE — Anadolu العربية (@aa_arabic) December 15, 2023

واعتُقل 7 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، ومنعهم من الدخول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين لم تعرف هوياتهم بعد، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية، ومنعتهم من الوصول للاطمئنان عن زميلهم الخاروف بعد نقله إلى داخل إحدى مركبات الإسعاف لتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 7 آلاف مصل فقط، أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي للمئات من الدخول، واقتصارها السماح بالصلاة على سكان البلدة القديمة من القدس.

واعتدى الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المسنين الذين حاولوا دخول الأقصى قرب باب الأسباط؛ مما اضطر العديد إلى تأدية الصلاة في حيي وادي الجوز ورأس العامود المجاورين.