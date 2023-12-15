“باغتنا صاروخ”.. الدحدوح يكشف ملابسات استهدافه من قوات الاحتلال مع الزميل الشهيد سامر أبو دقة (فيديو)

كشف الزميل وائل الدحدوح ملابسات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له مع الزميل الشهيد سامر أبو دقة، عصر الجمعة، أثناء تغطيتهما القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وقال الدحدوح من على سرير المستشفى “تم استهدافنا بعد مرافقتنا سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة”.

وأضاف أنه حاول رفقة الزميل سامر أبو دقة عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائهم باغتهم صاروخ.

وتابع “قطعت مئات الأمتار بعد إصابتي محاولا إيقاف النزيف حتى وصلت إلى رجال إسعاف”.

وأكد الدحدوح أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى الزميل الشهيد سامر أبو دقة.

وفي وقت سابق، أعلنت قناة الجزيرة استشهاد الزميل سامر أبو دقة، مصور القناة في غزة، خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس بقطاع غزة.

واستشهد الزميل سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة عدة ساعات حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته.

وكانت شبكة الجزيرة قد حملت قوات الاحتلال المسؤولية عن عرقلة وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة.

وأكدت الجزيرة أن هذه “الجريمة الجديدة جزء من عملية استهداف ممنهجة لمراسلي الشبكة وعائلاتهم في قطاع غزة”.

وقالت الجزيرة إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين.

كما طالبت بمحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم في قطاع غزة.