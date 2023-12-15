بحثًا عن الحياة في مكان لا يصلح لها.. نازحون يضطرون للعودة إلى مدرسة دمّرها الاحتلال (فيديو)

ظهرت المدرسة مدمرة بالكامل إلا بعض الغرف التي تأثرت بدرجة أقل من قصف الاحتلال

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، عودة النازحين إلى مدرسة فلسطين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة، التي قصفها واقتحمها الاحتلال، وقتل بها بعض النازحين، بعد اعتقالهم لجميع الرجال وإخراج النساء والأطفال ممن هم تحت سنّ 14 عامًا.

وظهرت المدرسة مدمرة إلا بعض الغرف التي تأثرت بدرجة أقل من قصف الاحتلال، وبالرغم من هذا الخراب الواسع، والخطورة التي عانوها سابقًا في هذه المدرسة، فإن النازحين عادوا إليها مجددًا، بعدما لم يجدوا أي مأوى آخر يؤويهم في شمال القطاع.

وحاول النازحون البحث عن أمتعتهم التي تركوها عندما أجبروا على إخلاء المدرسة، لكنهم أجمعوا على أنهم لم يجدوا شيئًا سليمًا، فشرع بعضهم في جمع الأخشاب الناتجة من الحطام كي يستخدموها في التدفئة وإشعال النار للطعام، لانعدام الكهرباء والغاز.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر، مبررًا عودته إلى المدرسة رغم ما مرّ به “نشعر بأن هذه المدرسة أصبحت أمانًا بعدما فعل بها الاحتلال ما فعل، وخشينا أن نذهب لمدرسة أخرى فيقوم الاحتلال بنفس ما قام به هنا”.

وبكى رب أسرة اشتكى من صعوبة الحصول على مأوى لأسرته، وطعام لأطفاله، وعلاج لإحدى بناته.

وتدور معارك طاحنة في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، وفصائل المقاومة الفلسطينية، وبينما يعلن الاحتلال مقتل عدد قليل من الضباط والجنود، تعلن القسام تمكنها من قتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.