بحثا عن الحياة في مكان لا يصلح لها.. نازحون يضطرون للعودة إلى مدرسة دمّرها الاحتلال (فيديو)

ظهرت المدرسة مدمرة بالكامل إلا بعض الغرف التي تأثرت بدرجة أقل من قصف الاحتلال

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، عودة النازحين إلي مدرسة فلسطين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي قصفها واقتحمها الاحتلال، وقتل بها بعض النازحين، بعد اعتقالهم لجميع الرجال وإخراج النساء والأطفال تحت سن 14 عامًا.

وظهرت المدرسة مدمرة بالكامل إلا بعض الغرف التي تأثرت بدرجة أقل من قصف الاحتلال، وبالرغم من هذا الخراب الواسع، والخطورة التي تعرضوا لها سابقًا في هذه المدرسة، إلا أن النازحين عادوا إليها مجددًا، بعدما لم يجدوا أي مأوى آخر يأويهم في شمال القطاع.

وحاول النازحون البحث عن متعلقاتهم التي تركوها عندما أجبروا على إخلاء المدرسة، لكنهم أجمعوا أنهم لم يجدوا شيئًا سليمًا، فشرع بعضهم في جمع الأخشاب الناتجة من الحطام كي يستخدموها في التدفئة وإشعال النار للطعام، في ظل انعدام الكهرباء والغاز.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر، مبررًا عودته للمدرسة رغم ما مروا به، “نشعر بأن هذه المدرسة أصبحت أمان بعدما فعل بها الاحتلال ما فعل، وخشينا أن نذهب لمدرسة أخرى فيقوم الاحتلال بنفس ما قام به هنا”.

فيما بكى رب أسرة اشتكى من صعوبة الحصول على مأوى لأسرته، ولا طعام لأطفاله، وعلاج لإحدى بناته.

وتدور معارك طاحنة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفيما يعلن الاحتلال مقتل عدد قليل من الضباط والجنود، تعلن القسام تمكنها من قتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية. –