بفعل صواريخ القسام.. لحظة هروب مئات المستوطنين من حائط البراق في المسجد الأقصى (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو تحقّقت منها الجزيرة مباشر لحظة هروب مئات المستوطنين الإسرائيليين من محيط ساحة “حائط البراق” الملاصقة للمسجد الأقصى عقب سماعهم دوي صافرات الإنذار بفعل أصوات الانفجارات في سماء القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة انطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس المحتلة وفرار المستوطنين على الفور، بعد إطلاق صواريخ للمقاومة من قطاع غزة.

وللمرة الأولى منذ شهر ونصف دوّت صافرات الإنذار في مدينة القدس بالتزامن مع سماع صوت انفجارات كبيرة إثر محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ بالجو.

وأفاد شهود عيان بوقوع اعتراضات جوية للصواريخ في سماء القدس الغربية متزامنة مع أصوات انفجارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “تم تسجيل إصابة مباشرة (لم توضحها) في مدينة بيت شيمش بضواحي القدس الغربية، دون إصابات بشرية”، وأشارت إلى أنه تم إخلاء الإسرائيليين من المكان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية “ردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين” في قطاع غزة.

وقالت “القسام” في تدوينة عبر حسابها على منصة “تليغرام”: كتائب القسام تقصف القدس المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنها “المرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر التي تدوّي فيها صافرات الإنذار بمدينة القدس”.

وأشارت إلى أن “الاعتراضات تمت أساسًا فوق مدينة بيت شيمش وبلدات مفاسيرت تسيون وأبو غوش وكريات يعاريم في ضواحي القدس الغربية”.

وتابعت “في بيت شيمش، تضرّر خط كهرباء إثر سقوط شظايا صاروخ على الطريق قرب البلدة، ونتيجة للسقوط انقطع التيار الكهربائي عن سكان المدينة”.

وأضافت “وفي منطقة المدينة (بيت شيمش)، سقط صاروخ في مكان مفتوح ولم تقع إصابات في الحادث”.

تغطية صحفية: "صفارات الإنذار كما سُمع دويُّها من المسجد الأقصى المبارك". pic.twitter.com/delasUE65n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2023

ولم تبلغ طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن وقوع إصابات بشرية، فيما تسبب انطلاق الصافرات في حالة من التوتر الشديد بالمدينة.