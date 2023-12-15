سياسة|الصين

بيان سعودي إيراني صيني يطالب بوقف “فوري” للعمليات العسكرية في غزة

السعودية إيران الصين
أكدت الدول الثلاث على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة وإغاثة المدنيين بشكل مستدام (واس)
15/12/2023-|آخر تحديث: 15/12/202309:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالب بيان سعودي إيراني صيني بـ”ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام”.

,أكدت الدول الثلاث في البيان، الذي صدر في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة في العاصمة الصينية بيجين، الجمعة، على “معارضة التهجير القسري للفلسطينيين”.

وأبدت الدول الثلاث “قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي”.

وأكدت الأطراف الثلاثة على أن “أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسّد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره”.

ويأتي الاجتماع لمتابعة لاتفاق بيجين الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران برعاية الصين في مارس/آذار الماضي، وتبعه إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرياض وطهران.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الثلاثية المشتركة في يونيو/حزيران 2024 في السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية