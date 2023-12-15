بيان سعودي إيراني صيني يطالب بوقف “فوري” للعمليات العسكرية في غزة

طالب بيان سعودي إيراني صيني بـ”ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام”.

,أكدت الدول الثلاث في البيان، الذي صدر في ختام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة في العاصمة الصينية بيجين، الجمعة، على “معارضة التهجير القسري للفلسطينيين”.

وأبدت الدول الثلاث “قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي”.

وأكدت الأطراف الثلاثة على أن “أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسّد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره”.

#بكين | اختتام الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الإيرانية الصينية على مستوى نائب وزير pic.twitter.com/ZLlQQSHvCE — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 15, 2023

ويأتي الاجتماع لمتابعة لاتفاق بيجين الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران برعاية الصين في مارس/آذار الماضي، وتبعه إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرياض وطهران.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الثلاثية المشتركة في يونيو/حزيران 2024 في السعودية.