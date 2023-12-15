جون كيربي بشأن “تفكيك حماس”: لا يمكن القضاء على أيديولوجيا (فيديو)

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: فكرة استهداف قادة حماس قد يكون منطقيًا من الناحية العسكرية

أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لأنه “لا يمكن القضاء على أيديولوجيا”.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي ردًّا على سؤال بشأن مدى قدرة إسرائيل على تفكيك حماس “إذا ما استهدفتهم فقط قادة هذا التنظيم، يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير جدًّا على خططهم للتدريب والتخطيط لهجمات وتنفيذها، رأينا ذلك مع تنظيمي الدولة والقاعدة، لذلك فكرة استهداف قادة حماس قد تكون منطقية من الناحية العسكرية”.

لكنه استدرك “لا يمكن القضاء على أيديولوجيا، بالتأكيد لا، فتنظيم الدولة ما زال موجودًا في العراق وسوريا، وكذلك تنظيم القاعدة متفشٍّ في مناطق أخرى، لكنّا تمكنا من تقليص قدراتهم على تمثيل تهديد لأننا قمنا بالقضاء على قياداتهم”.

تعليقًا على سؤال عن إمكانية تفكيك حركة حـ ــ ـمـ ـاس.. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: لا يمكن القضاء على أيديولوجيا#الجزيرة_مباشر | #الولايات_المتحدة | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ApipCkHXsR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 15, 2023

ووضعت الولايات المتحدة، حماس على قائمتها للإرهاب معتبرة المقاومة الوطنية التي تقوم بها داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي “عملًا إرهابيًّا”، وبذلك أعطت الضوء الأخضر لحكومات الاحتلال المتعاقبة للتخلص منها بوسائلها الخاصة وتصفية قادتها.

وبعد أن وضعت إسرائيل في البداية أهدافًا للحرب، من بينها القضاء على حماس، تراجعت بعد ذلك لتقول إنها تهدف للقضاء على “مقدرات حماس” في غزة.