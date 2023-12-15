خبير عسكري: احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا في غزة انتهاك لاتفاقية السلام مع مصر (فيديو)

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا في غزة، “يخالف اتفاقية فك الارتباط مع مصر، والتي تعد جزءا من الملحق الأمني في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”.

وأضاف للجزيرة مباشر، أنه لو “أعادت إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا، فإن أي خروج للفلسطينيين من غزة باتجاه مصر، ستصبح إسرائيل هي المسؤولة عنه، لأنها احتلت الممر فأصبح الفلسطينيين محاصرين بقواتها من كل الاتجاهات”.

ويرى أن ما يتردد حول احتلال إسرائيل للمحور غير وارد، موضحًا “لن يستطيعوا فعل ذلك، لأنها لو خالفت ذلك، سيحق لمصر أن تخالف بنودا أخرى في الملحق الأمني”، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بالفعل بالملحق الأمني مقارنة بأي ملحق ثقافي أو اقتصادي آخر.

كما أشار الخبير العسكري المصري إلى أن فكرة احتلال المحور “لن تكون في صالحهم -إسرائيل” موضحًا أنه لو حدث ذلك ستنتقل العمليات العسكرية إلى الحدود الموازية لمصر، ومن المتوقع أن تُضرب الأراضي المصرية بالخطأ، وفقًا لراغب.

العميد سمير راغب: إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمحور فيلاديلفيا سيخالف اتفاقية فك الارتباط مع مصر pic.twitter.com/8hydoBBj3W — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2023

ويمتد محور فيلادليفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

وبشأن زعم بعض الساسة الإسرائيليين عن احتمالية هروب قادة لحماس عبر معبر رفح، قال راغب “مصر ليست عاجزة عن تهريب قيادات حماس من قطاع غزة، وهي لم تفعل ذلك أصلًا لأن قيادات حماس لا تريد الهروب من غزة، كما يدعي البعض، ولا الفلسطينيين أيضًا يريدون الخروج”.

وعن التطورات الميدانية، قال راغب إن ما تقوم به القسام -الجناح العسكري لحماس- هو “أكبر وأفضل ما يمكن أن تقوم به المقاومة في هذه الحرب، فهي توقع خسائر عالية جدًا في الجانب الآخر وتمنعه من تحقيق أهدافه”.

العميد سمير راغب: خسائر الجيش الإسرائيلي في الجولة الثانية تفوق بكثير ما تكبده في الجولة الأولى #غزة pic.twitter.com/xkNfARFWJF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2023

وأضاف “علامة النصر التي رفعها الجانب الإسرائيلي في الجولة الأولى، قبل الهدنة المؤقتة، اتضح بعد ذلك أنها كانت علامات كاذبة، لأنه تحدث عن القضاء على جزء كبير من المقاومة في شمال القطاع، بينما الآن تأتي غالبية خسائر الاحتلال من جباليا والشجاعية وحي الزيتون، أي شمال القطاع”.

وبحسابات أجراها العميد سمير، فإن نسبة الخسائر التي تعرض لها الاحتلال، “تخطت الجولة الأولى بكثير، نظرًا لأن الجولة الثانية تدور معاركها داخل المدن والأحياء وتحتاج من جنود الاحتلال للترجل والقتال”.