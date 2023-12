رفض الإجابة.. نائب أسكتلندي يحرج رئيس وزراء بريطانيا بسؤال عن أطفال غزة (فيديو)

أحرج ستيفن فلين زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، بسؤال أمام التلفزيون، خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني الإجابة عن السؤال الذي وجهه إليه زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي قائلا “هل يمكنك أن تشارك رسالة بمناسبة أعياد الميلاد الأطفال الذين يتعرضون للقصف في قطاع غزة خلال الشتاء”.

وحاول سوناك المراوغة في الإجابة عن السؤال، واكتفى بحديث لا علاقة له بالموضوع، حول ضرورة أن تتوقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إطلاق الصواريخ، وإخراج الأسرى من غزة، دون أي ذكر لإسرائيل وعدوانها.

"Can the prime minister please share his Christmas message for children being bombed in Gaza this winter." – SNP leader Stephen Flynn.

PM is met with angry shouts when he says "nobody wants to see this conflict go on for a moment longer than necessary."https://t.co/ZTbv6x8cal pic.twitter.com/6cdwAUlWsP

