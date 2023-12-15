رفض الإجابة.. نائب أسكتلندي يحرج رئيس وزراء بريطانيا بسؤال عن أطفال غزة (فيديو)

حاول سوناك المراوغة في الإجابة عن السؤال واكتفى بحديث لا علاقة له بالموضوع

أحرج ستيفن فلين زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، بسؤال أمام التلفزيون، خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني الإجابة عن السؤال الذي وجهه إليه زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي قائلا “هل يمكنك أن تشارك رسالة بمناسبة أعياد الميلاد الأطفال الذين يتعرضون للقصف في قطاع غزة خلال الشتاء”.

وحاول سوناك المراوغة في الإجابة عن السؤال، واكتفى بحديث لا علاقة له بالموضوع، حول ضرورة أن تتوقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن إطلاق الصواريخ، وإخراج الأسرى من غزة، دون أي ذكر لإسرائيل وعدوانها.

"Can the prime minister please share his Christmas message for children being bombed in Gaza this winter." – SNP leader Stephen Flynn. PM is met with angry shouts when he says "nobody wants to see this conflict go on for a moment longer than necessary."https://t.co/ZTbv6x8cal pic.twitter.com/6cdwAUlWsP — Sky News (@SkyNews) December 13, 2023

ومما جاء في رد سوناك قوله “قد كنا ثابتين في دعمنا لوقف إطلاق النار الدائم في غزة، وهذا يعني أن على حماس التوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن”.

وعلق النائب عبر حسابه على إكس على تصريحات رئيس الوزراء قائلا “153 دولة على خطأ، لكن ويستمنستر على حق! هذا لا يمكن تبريره”.

153 nations are wrong, but Westminster is right. It can’t be justified. #ceasefire pic.twitter.com/AvnVpOqp9o — Stephen Flynn MP (@StephenFlynnSNP) December 13, 2023

يذكر أن حزب العمال المعارض كان قد شهد نقاشًا كبيرًا قبيل الجلسة، إذ لوّح عشرات النواب بالتصويت لمصلحة اقتراح الحزب الوطني الأسكتلندي المطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار بغزة، وهددت قيادة الحزب المخالفين بالطرد.

وخلال جلسة التصويت، أعلن عدد من نواب الحزب استقالتهم من حكومة الظل المعارضة، رفضًا لاقتراح حزب العمال غير الكافي لوقف الحرب، وفق تعبيرهم.

وقد أدى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والعمليات البرية المرافقة له، إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وتردي الأوضاع الإنسانية ومقتل أكثر من 18500 فلسطيني، وتشريد ونزوح أكثر من 1.5 مليون آخرين بعد تدمير منازلهم.