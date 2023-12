سحب جائزة عريقة من كاتبة أمريكية بسبب مقال انتقدت فيه الحرب على غزة

فوجئت ماشا جيسين المؤرّخة والكاتبة الصحفية الروسية الأمريكية، بسحب مؤسسة “هاينريش بول” وحكومة بريمن الألمانية، لجائزة “هانا أرندت للفكر السياسي” التي كان من المقرر منحها لها.

وأتى القرار بعد كتابة ماشا مقالا في مجلة “النيويوركر” يوم الـ9 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان “في ظل الهولوكوست” هاجمت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسياسة ألمانيا اتجاه الاحتلال.

You'd think, with all the attention to the Arendt Prize debacle, I'd be inundated with media calls/texts. You'd be wrong. Not one German journalist has reached out for comment. One US journalist did. All reporting has happened with no input/reaction from me. Inaccuracies pile up

— masha gessen (@mashagessen) December 14, 2023