سياسة|ألمانيا

سحب جائزة عريقة من كاتبة أمريكية بسبب مقال انتقدت فيه الحرب على غزة

ماشا جيسين كتبت مقالا تحت عنوان “في ظل الهولوكوست” هاجمت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الصحفية الروسية الأمريكية ماشا غيسين
الصحفية الروسية الأمريكية ماشا جيسين (الغارديان)
15/12/2023-|آخر تحديث: 15/12/202302:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

فوجئت ماشا جيسين المؤرّخة والكاتبة الصحفية الروسية الأمريكية، بسحب مؤسسة “هاينريش بول” وحكومة بريمن الألمانية، لجائزة “هانا أرندت للفكر السياسي” التي كان من المقرر منحها لها.

وأتى القرار بعد كتابة ماشا مقالا في مجلة “النيويوركر” يوم الـ9 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان “في ظل الهولوكوست” هاجمت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسياسة ألمانيا اتجاه الاحتلال.

وعلقت ماشا قبل ساعات قليلة معبّرة عن خيبة أملها بتدوينة عبر منصة إكس، قائلة “مع كل الاهتمام بكارثة جائزة أرندت، لم يتواصل معي صحفي ألماني واحد طلبًا لتعليقي على الخبر، جميع التقارير التي تناولت الحدث لم تحاول رصد ردّي أو حتى مداخلتي”.

وكانت المؤسسة قد منحت الصحفية في وقت سابق الجائرة التي تقدر قيمتها المالية بـ10 آلاف دولار أمريكي ووصفتها بأنها “من أكبر المؤرخين في عصرنا”.

وبحسب صحيفة “دي تسايت” الألمانية، فإن مؤسسة “هاينريش بول” التابعة لحزب الخضر الألماني، “بالاتفاق مع مجلس شيوخ بريمن”، قرّرا عدم منح “هانا أرندت للفكر السياسي” لماشا، باعتبار أن تقديم الجائزة يتعارض مع الإجراء الضروري ضد معاداة السامية المتزايدة في ألمانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي