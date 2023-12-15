سحب جائزة عريقة من كاتبة أمريكية بسبب مقال انتقدت فيه الحرب على غزة

ماشا جيسين كتبت مقالا تحت عنوان “في ظل الهولوكوست” هاجمت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فوجئت ماشا جيسين المؤرّخة والكاتبة الصحفية الروسية الأمريكية، بسحب مؤسسة “هاينريش بول” وحكومة بريمن الألمانية، لجائزة “هانا أرندت للفكر السياسي” التي كان من المقرر منحها لها.

وأتى القرار بعد كتابة ماشا مقالا في مجلة “النيويوركر” يوم الـ9 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان “في ظل الهولوكوست” هاجمت فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسياسة ألمانيا اتجاه الاحتلال.

You'd think, with all the attention to the Arendt Prize debacle, I'd be inundated with media calls/texts. You'd be wrong. Not one German journalist has reached out for comment. One US journalist did. All reporting has happened with no input/reaction from me. Inaccuracies pile up — masha gessen (@mashagessen) December 14, 2023

وعلقت ماشا قبل ساعات قليلة معبّرة عن خيبة أملها بتدوينة عبر منصة إكس، قائلة “مع كل الاهتمام بكارثة جائزة أرندت، لم يتواصل معي صحفي ألماني واحد طلبًا لتعليقي على الخبر، جميع التقارير التي تناولت الحدث لم تحاول رصد ردّي أو حتى مداخلتي”.

وكانت المؤسسة قد منحت الصحفية في وقت سابق الجائرة التي تقدر قيمتها المالية بـ10 آلاف دولار أمريكي ووصفتها بأنها “من أكبر المؤرخين في عصرنا”.

وبحسب صحيفة “دي تسايت” الألمانية، فإن مؤسسة “هاينريش بول” التابعة لحزب الخضر الألماني، “بالاتفاق مع مجلس شيوخ بريمن”، قرّرا عدم منح “هانا أرندت للفكر السياسي” لماشا، باعتبار أن تقديم الجائزة يتعارض مع الإجراء الضروري ضد معاداة السامية المتزايدة في ألمانيا.