“غوغل أوقفي دعمك للإبادة الجماعية”.. وقفة حاشدة أمام مقر الشركة في كاليفورنيا تنديدا بعقودها مع إسرائيل (فيديو)

نظم عشرات من موظفي شركة غوغل يصحبهم نشطاء، وقفة احتجاجية مساء أمس الخميس، أمام مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مطالبين بتوقف الشركة الأمريكية عن دعم “الإبادة الجماعية” في غزة.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “غوغل أوقفي دعمك للإبادة الجماعية”، إضافة إلى لافتات تحمل صور كاميرات مراقبة، في إشارة إلى تقييد المحتوى الداعم لفلسطين، وعقود الذكاء الاصطناعي المبرمة مع الحكومة الإسرائيلية.

ووضع عدد من المشاركين أغطية بيضاء تعبيرًا عن أكفان الشهداء في فلسطين كُتبت عليها “الإبادة الجماعية” بنفس ألوان وأحجام حروف شعار غوغل وهم يرددون هتافات مناهضة للتعاون المطرد مع الحكومة والشركات الإسرائيلية ودعمها.

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) December 15, 2023

Join them to demand #NoTechForApartheid ➡️ https://t.co/7pKYAvy6Rm pic.twitter.com/51MDhkFcbZ

Workers will NOT allow business as usual while Google profits off Israel's genocide of Palestinians in Gaza

. @sundarpichai @Google is selling sophisticated Cloud & AI tools to Israel & IOF via Project Nimbus

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة من فعاليات حملة “لا تكنولوجيا للأبارتهايد” (NoTechforApartheid) الاحتجاجية، التي يشارك فيها تقنيون ومبرمجون ضد شركتي غوغل وأمازون منذ عامين.

ويقول القائمون على هذه الحملة إن شركتي “غوغل” و”أمازون” تقدمان خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مشروع “نيمبوس” بموجب عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) December 12, 2023

Google's "Project Nimbus" is a 1.2 Billion dollar contract that provides powerful AI tools to Israel, making Google directly complicit in this genocide. We won't allow it!

This is the first AI-powered genocide.

وأوضح وسيم الحاج منسق المركز العربي للموارد والتنظيم، للجزيرة مباشر، أنه بالرغم من أنه لا يتم الإفصاح عن طبيعة العقود المبرمة بين غوغل وإسرائيل، فإن الاتفاق يشمل “خدمات تقنية للتعرف على الوجوه ومراقبة التحركات، وهي تقنيات يمكن تطبيقها على الفلسطينيين واستخدامها في اعتقالهم”.

وحسب روايات مختلفة رواها للجزيرة مباشر مواطنون نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه، فإن هناك بوابات إلكترونية تتعرف على الوجوه، وبناء عليها تقوم القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة باعتقال أشخاص وتترك آخرين. ومن المرجح أن تكون هذه البوابات الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي تمد به غوغل الجيش الإسرائيلي.

Mass die-in outside Google’s HQ, with white sheets reading “genocide” in Google’s font

Project Nimbus is open to all parts of the Israeli gov. without oversight

We know AI is being used to target people in Gaza

All tech workers must stand against their work being used for war pic.twitter.com/aXCAlMqV8M

— Jewish Voice for Peace Bay Area (@JVPBayArea) December 15, 2023