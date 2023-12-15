فلسطينيون يضطرون إلى دفن شهدائهم في مدرسة بشمال غزة (فيديو)

مواطنون في غزة: الاحتلال يمنع أي شخص من الاقتراب من المقابر الرسمية والمجهزة شمال القطاع.

لم يتمكن الأهالي من دفن شهدائهم في أي مقابر رسمية؛ جراء القصف العنيف المكثف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمختلف أنحاء قطاع غزة، خاصة شمال القطاع.

وحسب جولة للجزيرة مباشر، فقد اضطر النازحون في مخيم جباليا، شمالي القطاع، إلى دفن الشهداء في مدرسة يؤوون إليها.

وقال أحد النازحين، إنهم لم يجدوا مكانًا “لإكرام الموتى” سوى هذه المدرسة، التي أوضح أنها الوحيدة التي لم تسيطر عليها القوات الإسرائيلية المتوغلة في الشمال.

حصار المقابر

وكشف أن الاحتلال يمنع أي شخص من الاقتراب من المقابر الرسمية المجهزة بشمال القطاع، وقال إن قوات الاحتلال تحاصر مقبرة بيت لاهيا الرئيسية، ومقبرة الفالوجا، وتمنع أي شخص من الاقتراب منهما.

وبسب الحصار المشدد على جباليا، اضطر أيضًا بعض الأهالي إلى دفن ضحايا القصف في الطرق وبجانب الأرصفة في الشوارع العامة وبين أزقة البيوت.

بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي.. دفن شهداء غزة في مخيم جباليا في الطرقات العامة وتحت الأشجار#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/TINHHhA4xz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2023

ويواجه مخيم جباليا قصفا عنيفا منذ أيام، وتدور معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من المخيم.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى يوم الخميس 18 ألفا و787 شهيدا، و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.