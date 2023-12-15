قوات الاحتلال تفجّر منزل أسير وتهدم بيت آخر جنوبي نابلس (فيديو)

تصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة “العقاب الجماعي” التي ينتهجها الاحتلال

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الأسير حامد كايد صبّاح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية “عوريف” جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال رافقتها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح، وأجلت العائلة وسكان المنازل المجاورة بالقوة، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من 3 طوابق، تسكنها 4 عائلات تضم 16 فردًا.

ورصدت عدسات الكاميرات من داخل القرية دوي الانفجار القوي الذي هزّ المكان كما اشتعلت نار قوية تطايرت معها الشظايا وصعدت غمامة كبيرة من الأتربة والدخان.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي. وكانت قوات الاحتلال قد داهمت المجلس القروي وعدة منازل، واعتقلت 3 مواطنين عقب تفتيش منازلهم.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب حامد صبّاح في 21 يونيو/حزيران الماضي، كما اعتقلت الشاب زياد الصفدي بتاريخ 10 يوليو/تموز الماضي، بذريعة مساعدتها على تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين على طريق رام الله -نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، التي استشهد إثرها خالد مصطفى صبّاح ومهند فالح شحادة.

وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة “العقاب الجماعي” التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.