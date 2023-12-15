“كانت متجهة إلى إسرائيل”.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة حاويات بطائرة مسيرة

قالت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن إنها استهدفت سفينة حاويات “كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي بطائرة مسيرة”، مضيفة أنها حققت إصابة مباشرة.

وذكرت جماعة الحوثي في بيان، مساء الخميس، أنه تم استهداف السفينة (ميرسيك جبرلاتر) “بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات” من القوات البحرية التابعة لها.

وقال بيان الجماعة إنها نجحت في “منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الماضية”، مؤكدة “استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 14, 2023

وقالت شركة ميرسك الدنماركية في وقت سابق إن سفينة شحن تابعة لها استهدفت بصاروخ أثناء مرورها بسواحل اليمن اليوم الخميس.

وأعلنت الشركة في بيان أن السفينة كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية مؤكدةً أن الطاقم لم يصب بأذى.

وقال البيان إن “الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية”، مضيفة أن “الوضع الراهن يعرّض حياة البحارة للخطر ولا يُحتمل بالنسبة للتجارة العالمية. وبما أنه لا يمكن حله من خلال قطاع الشحن العالمية بمفرده، فإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية لضمان التهدئة السريعة”.

وبحسب شركة “أمبري” للأمن البحري، فإنّ سفينة الحاويات المملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ، تعرضت للحادث أثناء عبورها على مسافة 45 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة المخا اليمنية، مؤكدة أن طاقم السفينة لم يصب بأذى.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة الملاحة، كانت السفينة “ميرسك جيبرلتار”، وهي سفينة حاويات يبلغ طولها 340 مترًا وبُنيت عام 2016، متّجهة من مدينة صلالة في سلطنة عُمان إلى ميناء جدّة في السعودية.

وقالت “أمبري” إن “البحرية اليمنية” طلبت من السفينة التوجه إلى السواحل اليمنية لكن الطاقم رفض تنفيذ الأوامر، فتمّ استهداف السفينة لاحقًا.

وأشارت إلى أن “الشركة الأمّ (المالكة للسفينة) سبق أن تعاونت مع ناقلة إسرائيلية ولكن لم يتمّ تقييم أن هذه السفينة بالذات تشغّلها شركة إسرائيلية”.

وسبق أن أكد الحوثيون مرارًا أنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بكيانات إسرائيلية. إلا أنهم وسّعوا نطاق عملياتهم مؤخرًا بإعلانهم السبت منع مرور كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما لم يتمّ إدخال الأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.