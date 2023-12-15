كتيبة جنين تعلن استهداف جنود الاحتلال بالقنص والجيش يعلن إصابة ضابط و7 جنود

قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاتليها قنصوا اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي على الأقل خلال اقتحام مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت الكتيبة في بيان، مساء الخميس، أنه “تم استهداف قوة راجلة كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال”.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا “بعد رصد الجنود خارج الآليات على الشارع الواصل بين المدينة والمخيم من قنص اثنين من الجنود على الأقل”، مشيرة إلى أن مجموعة اخرى من المقاتلين قاموا بعد دقائق من قنص الجنود “باستهداف فرقة جنود متمركزة أمام مسجد الأسير”.

كما نعت الكتيبة 12 من أفرادها استشهدوا أثناء صد العدوان الإسرائيلي عن مدينة جنين ومخيمها خلال 3 أيام.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط و7 جنود خلال العمليات في مخيم جنين والتي استمرت 3 أيام.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في جنين ومخيمها قام خلالها بنسف وتفجير عشرات المنازل واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات.

وخلال العملية، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في المخيم واستخدموا مكبرات الصوت لأداء تراتيل تلمودية فيه.