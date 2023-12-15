مدير “صحة غزة” للجزيرة مباشر: جيش الاحتلال قد يرتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال ساعات (فيديو)

حذر المدير العام لقطاع الصحة بغزة منير البرش من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة.

وقال البرش في مداخلة على الجزيرة مباشر، صباح اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال أجبر مدير المستشفى وأفراد الطاقم الطبي على الحضور وإحضار كاميرات المراقبة.

وأضاف أن جيش الاحتلال دمر المولدات الكهربائية التابعة للمستشفى لضمان عدم إعادة تشغيله، وقال إن 12 طفلا يوجدون في حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد.

وأوضح المدير العام لقطاع الصحة بغزة أنه تم اعتقال 5 جرحى من مستشفى كمال عدوان صباح اليوم، ومُنع الأطباء من التنسيق لإخراج جرحى آخرين من المستشفى.

“لم تصلنا أي مساعدات طبية أو وقود”

وقال المدير العام لقطاع الصحة بغزة “لم تصلنا أي مساعدات طبية أو وقود في مناطق شمال قطاع غزة”، وإن الاحتلال رفض رفضًا باتًّا تشغيل مستشفيات شمالي القطاع بعد محاصرتها.

وقال إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تشهد انهيارًا كبيرًا و”نبذل كل ما في وسعنا لتفادي تردي الأوضاع”، مضيفًا أن الاحتلال يعيق أعمال تشغيل المستشفيات في شمالي القطاع ويقصف أي إضاءة ليلية.

وأشارإلى أن الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمالي القطاع لليوم العاشر، ويطلق الرصاص على كل من يتحرك فيه.

ويكثّف جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ70 من عدوانه على القطاع المحاصَر؛ ليرتفع عدد الشهداء إلى 18787 والمصابين إلى 50897، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.