مستشار الأمن القومي الأمريكي: حرب غزة ستدخل مرحلة جديدة تركز على استهداف قادة حماس (فيديو)

جيك سوليفان: سيكون هناك مرحلة يتم فيها استهداف قادة حماس بناء على معلومات استخباراتية

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة تركز على استهداف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف سوليفان خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لإسرائيل “إننا بصدد مرحلة تشهد عمليات عسكرية شديدة العنف وسننتقل إلى مرحلة تركز على استهداف قادة حماس”. وأوضح أن رهان الإدارة الأمريكية في هذه الحرب “هو العمل على تحديد شروط المرحلة الانتقالية في غزة من غير قادة حماس”.

وفيما يلي أبرز تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي:

من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والولايات المتحدة تقف إلى جانبها.

ملتزمون بدعم إسرائيل ضد حماس ويجب ألا تتمكن الحركة من استهداف الإسرائيليين مجددا.

لن أتحدث عن جداول زمنية للحرب ولكن عن الانتقال من مرحلة عنيفة إلى مرحلة أقل عنفا.

سيكون هناك مرحلة يتم فيها استهداف قادة حماس بناء على معلومات استخبارية.

نرى أن إسرائيل تلتزم بتعهداتها ونتفق معها على أن الحرب قد تستغرق أشهرا عدة.

يجب عدم استهداف المدنيين، والإسرائيليون يقولون إنهم يحاولون التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

نعتقد أن إعادة الرهائن أولوية بالنسبة لنا وللحكومة الإسرائيلية.

تحدثت مع مدير الموساد الإسرائيلي بشأن تحرير الرهائن ويجب العمل في هذه القضية بحذر.

أفضل طريقة لتحقيق تقارب مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين في غزة هي النقاش خلف الأبواب المغلقة.

سأناقش مع الرئيس الفلسطيني دعم الاستقرار في الضفة الغربية ومحاربة الإرهاب.

يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني.

يجب التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية.

الرد على التهديدات في البحر الأحمر يجب أن يكون من المجتمع الدولي وليس الولايات المتحدة وحدها.

نحن بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي.

الحوثيون يمثلون تهديدا لحرية الملاحة في البحر الأحمر ونعمل مع شركائنا للتعاون مع هذا التهديد.

على إيران إيقاف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لأنها تزودهم بالأسلحة.

وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق وجود خلافات بين الحليفين الأمريكي والإسرائيلي. وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه القضاء على حماس، لأنه “لا يمكن القضاء على أيديولوجيا”.

أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد حذر إسرائيل، الثلاثاء الماضي، من أنها بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة.