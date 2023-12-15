مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن عربية وأردنيون يطالبون بفتح الحدود (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن عربية، اليوم الجمعة، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يعاني عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ 70 يوما مخلفّا أكثر من 18 ألف شهيد وما يزيد على 50 ألف مصاب.

وامتلأت شوارع العاصمة الأردنية عمّان، ومدينة طرابلس بلبنان، ورام الله في فلسطين، بعد صلاة الجمعة، بالمتظاهرين الذين هتفوا لغزة وأهلها.

وشارك مئات الأردنيين، للجمعة العاشرة على التوالي، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعمًا وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في المسيرة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومحاولات التهجير القسري، يتنافى كليًّا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

دعوة إلى تحرك عاجل

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية، داعين إلى تحرك دولي وعربي عاجل لوقف هذا العدوان.

ورفع المشاركون في المسيرة، العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، وتدعو إلى وقف المجازر.

ورفع المتظاهرون في عمّان هتافات مطالبة بفتح الحدود مع فلسطين، كما رفعوا تحية عالية للنساء في قطاع غزة، إذ يمثلن هنّ والأطفال 70% من الشهداء في القطاع.

وقال منظمو الاحتجاج إن ذلك يعني أن امرأتين تموتان كل ساعة في غزة، وفي المقابل من المرتقب أن تلد 180 أخرى كل يوم، حسب إحصائيات.

وتلد نساء غزة بعمليات قيصرية دون بنج ولا ماء ولا كهرباء في مستشفيات تفتقر إلى الدواء والمستلزمات الطبية والأسِرّة أيضًا.

“فتح الحدود”

وشجب المتظاهرون في الأردن “تخاذل” الدول العربية وحكامها في نُصرة أهل غزة، وقالوا إن “الجيش الأردني سيكون في طليعة المدافعين عن أهل غزة مع الشعب والشرطة إذا سمحت الدولة بفتح الحدود”.

ورفع المتظاهرون في لبنان نعوشًا عليها علم فلسطين كما حملوا لافتات عليها أسماء العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل التي تعمها المقاطعة في عدد من الدول العربية.

وحمل المتظاهرون في رام الله أعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وشاركت في المظاهرات النساء أيضًا في فلسطين ولبنان.

مشاركة حاشدة

وخرجت حشود غفيرة، اليوم الجمعة، في عاصمة اليمن صنعاء للتنديد بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز عدد الشهداء فيه 18 ألف.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطينية طويلة وأخرى يمنية وهتفوا نصرة لأهالي غزة وتضامنا معهم كما حملوا لافتات ضد إسرائيل وأمريكا، كما رفعوا صورا لعبدالملك الحوثي.