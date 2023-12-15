مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن عربية وأردنيون يطالبون بفتح الحدود (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن عربية، اليوم الجمعة، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعداون إسرائيلي متواصل منذ 70 يومًا مخلفّا أكثر من 18 ألف شهيد وما يزيد عن 50 ألف مصاب.

وامتلأت شوارع العاصمة الأردنية عمّان، ومدينة طرابلس بلبنان، ورام الله في فلسطين، بالمتظاهرين بعد صلاة الجمعة، والذين هتفوا لغزة وأهلها.

وشارك مئات الأردنيين، للجمعة العاشرة على التوالي، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعمًا وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

وأكد المشاركون في المسيرة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، ومحاولات التهجير القسري، يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

دعوة إلى تحرك عاجل

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، داعين إلى تحرك دولي وعربي عاجل لوقف هذا العدوان.

ورفع المشاركون في المسيرة، العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، والداعية لوقف المجازر.

ورفع المتظاهرون في عمّان هتافات مطالبة بفتح الحدود مع فلسطين، كما رفعوا تحية عالية للنساء في قطاع غزة، إذ يمثلن والأطفال 70٪ من الشهداء في القطاع.

وقال منظمو الاحتجاج إن ذلك يعني أن امرأتان تموتان كل ساعة في غزة، وبالمقابل من المرتقب أن تلد 180 أخرى في اليوم الواحد، حسب إحصائيات.

وتلد نساء غزة بعمليات قيصرية دون بنج ولا ماء وكهرباء في مستشفيات تفتقر للدواء والمستلزمات الطبية والأسِرة أيضًا.

“فتح الحدود”

وشجب المتظاهرون في الأردن “تخاذل” الدول العربية وحكامها في نُصرة أهل غزة، وقالوا إن “الجيش الأردني سيكون في طليعة المدافعين عن أهل غزة مع الشعب والشرطة إذا سمحت الدولة بفتح الحدود”.

ورفع المتظاهرون في لبنان نعوشًا عليها علم فلسطين كما حملوا لافتات عليها أسماء العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل والتي تهمها المقاطعة في عدد من الدول العربية.

وحمل المتظاهرون في رام الله أعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وشاركت في المظاهرات النساء أيضًا في فلسطين ولبنان.