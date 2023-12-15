“مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا”.. حماس ترد على منشورات ألقاها جيش الاحتلال فوق غزة

ألقى جيش الاحتلال منشورات على غزة يعرض فيها مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قادة بحركة حماس ووصفهم بأنهم عاجزون عن “قلي بيضة”

في إطار الحرب النفسية التي يمارسها في غزة، ألقى الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، منشورات فوق قطاع غزة يعرض فيها مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومما جاء في المنشورات أن “حماس فقدت قوتها وعجزت عن قلي بيضة”، وعلق قيادي بارز بالحركة بتصريح قال فيه “إنهم منشغلون بشواء الميركافا”، في إشارة إلى نجاح المقاومة الفلسطينية في استهداف وحرق وتدمير عدد كبير من دبابات الميركافا الإسرائيلية الصنع.

وتداول ناشطون فلسطينيون صورًا لهذه المنشورات التي يدعو الجيش فيها السكان إلى تقديم معلومات عن يحيى السنوار رئيس حركة حماس بغزة، وشقيقه محمد السنوار ومحمد الضيف القائد العام لكتائب القسام (الذراع العسكري لحماس)، ورافع سلامة أبرز القادة العسكريين للقسام.

يقول سكان في قطاع غزة أن جيش الدفاع القى مناشير يقول فيها: "من أجل مستقبلكم، من يقدم المعلومات سيحصل على مكافأة مالية"https://t.co/sWSBe5gX4M pic.twitter.com/06X8klPB5j — مكان الأخبار (@News_Makan) December 14, 2023

ومنذ بداية الحرب، يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات على مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار الحرب النفسية على السكان التي يهدف منها إلى تدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة والتأكيد بشكل متواصل على تدمير حماس وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية.

ولا تحظى هذه المنشورات بمصداقية وسط الفلسطينيين في قطاع غزة الذين عادة ما يهملونها.

وفي رده على المنشورات الإسرائيلية، قال القيادي في حماس عزت الرشق، في تصريح مقتضب عبر تليغرام مرفقًا إياه بصورة المنشور “لا وقت لقلي البيض.. مقاومونا منشغلون بشواء الميركافا”.

ومنذ بداية توغل جيش إسرائيل في غزة تعلن كتائب عز الدين القسام بشكل يومي استهداف وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة من بينها دبابة الميركافا.