وسط حصار قوات الاحتلال.. مدير مستشفى العودة يوجه نداء استغاثة بعد نفاد الوقود والأكسجين

أطلق مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة الدكتور أحمد مهنا، نداء استغاثة للمجتمع الدولي للمطالبة بإنقاذ الطاقم الطبي والمرضى وأسرهم الذين تحاصرهم الدبابات الإسرائيلية.

وقال الدكتور مهنا: “استشهد اثنان من الطاقم الطبي بعد أن قام القناصة الإسرائيليون بإطلاق النار عليهم، كما استهدف الاحتلال طابقين كاملين من المستشفى تم تدميرهما بالكامل”.

وأضاف: “نحن محاصرون تماما بالدبابات الإسرائيلية، وقامت دبابة بإغلاق مدخل المستشفى. هناك 98 من العاملين في الفريق الطبي، و67 مريضا أغلبهم من النساء والأطفال في حالات حرجة، وأسر المرضى التي يصل عددها إلى 38 فردا، علاوة على أكثر من 80 فردا من أسر العاملين، أغلبهم من النساء والأطفال”.

وأوضح مهنا أن مستشفى العودة لم يتلق أي إمدادات طبية من 60 يوما، ولا تتوافر لديه الآن أنابيب أكسجين ولا وقود.

كما طالب مهنا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لرفع الحصار الذي يهدد حياة العشرات في المستشفى.

ومستشفى العودة هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات علاجية في شمال قطاع غزة.