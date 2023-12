وضعوا علم إسرائيل على أحدهم.. جنود الاحتلال يقتادون فلسطينيين معصوبي الأعين في جنين (فيديو)

نشر هيليل بيتون روزن مراسل القناة 14 الإسرائيلية، مقطعًا مصورًا يظهر اقتياد جيش الاحتلال مجموعة فلسطينيين معصوبي الأعين، اعتقلوا خلال اقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية صباح الخميس.

وقال المراسل في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه في منصة إكس، إن “كتيبة الاحتياط 7014 تحارب الإرهاب العربي في منطقة جنين خلال الشهرين الماضيين”.

ويظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين في الفيديو وهم يمشون في صف واحد ويُقتادون للتحقيق، معصوبي الأعين في مشهد مهين، والجنود الإسرائيليون يصوّرونهم.

وفي مقدمة الصف يظهر جندي إسرائيلي يمسك بفلسطيني أُجبر على تعليق علم إسرائيلي على ملابسه.

وانسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت 3 أيام، استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينيًا وفجّر 20 منزلًا واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن غالبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين للأناضول.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك بموازاة حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

Israeli occupation soldiers film themselves humiliating Palestinian civilians taken hostage today during the military offensive in Jenin, most of whom were released later. pic.twitter.com/7pXjJkiUvU

— Quds News Network (@QudsNen) December 14, 2023