إعلان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد (فيديو)

أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، أن مجلس الوزراء نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان اليوم، إنه تم إعلان الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت أميرًا للبلاد خلفًا للراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان تلاه عيسى الكندري إنه عملًا بأحكام الدستور المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت.

إعلان الحداد العام

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي ظهر اليوم السبت، الحداد 40 يوما على روح الأمير الراحل، وإغلاق الدوائر الرسمية مدة 3 أيام.

وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2020، خلفًا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، ووفق ترتيبات الحكم بدستور البلاد يتولى ولي العهد قيادة البلاد.