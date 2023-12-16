القسام تستهدف قوات متحصنة في بناية سكنية وتستولي على عتاد جنود بعد تفجير آليتهم (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو استهداف كتائب القسام لقوات احتلال إسرائيلية متحصنة داخل بناية سكنية والعتاد والأسلحة التي استولى عليها مقاتلو القسام بعد تفجير آليتهم.

ونشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو، مساء الجمعة، لاستهداف مقاتليها “آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وعرض المقطع بقايا عتاد جنود الاحتلال الذين قتلوا بعد تفجير ناقلة الجند التي كانوا فيها.

كما نشرت الكتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها “لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة”.

وظهر خلال الفيديو عملية رصد لجنود قوات الاحتلال داخل بناية سكنية ومحيطها، وتوضيح للعبوات والأسلحة المستخدمة في العملية.

ثم عملية أخرى تم فيها استهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وينتهي الفيديو بعملية لما قال مقاتل القسام الظاهر في المقطع إنها تمت بعد استدراج قوة خاصة داخل أحد الأنفاق، وبدت آثار دماء على الأرض، قال مقاتل القسام إنها لجنود الاحتلال.

ويظهر في المقطع جثة كلب حربي لقوات الاحتلال بعد إطلاق الرصاص عليه، وقد وضعت عليه أجهزة.

كما نشرت كتائب القسام مقطعا ثالثا لعملية مشتركة مع سرايا القدس لاستهداف “تجمع جنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم”.

ويظهر المقطع عملية رصد تجمع الجنود ثم إطلاق القذائف ثم عمليات إخلاء الجنود المصابين عبر المركبات.

كما يظهر المقطع عملية إخلاء للمصابين من جنود الاحتلال عبر مروحية عسكرية.