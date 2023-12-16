القسام تنشر فيديو للحظة الهجوم على خيمة تضم جنودا إسرائيليين والإجهاز عليهم (شاهد)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء السبت، فيديو يظهر مشاهد من اقتحام مقاتليها خيمة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة جحر الديك في قطاع غزة، والإجهاز على كل الجنود من مسافة صفر.

وقالت القسام في بيان عبر منصة “تليغرام”: “هذا ما رصدته كاميرا القسام.. مشاهد تظهر جانباً من المعركة التي قضى فيها مقاتلونا على 10 جنود والانسحاب بسلام في جحر الديك شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة”.

كما أعلنت في بيان عبر ذات المنصة: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية أثناء تفتيشها لأحد المنازل غرب بيت لاهيا بقذيفتي “تاندوم” وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وخلال تقدم قوة النجدة استهدفها مجاهدونا بعبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر أعلنت القسام أن “أحد مجاهديها هاجم مجموعة من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية قسامية وأوقعهم بين قتيل وجريح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

في وقت سابق السبت ، أعلنت كتائب القسام في بيانات منفصلة ضرب أهداف عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وجنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت “القسام” أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق خانيونس.

وقالت إنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، بعبوة العمل الفدائي شمال شرق خانيونس، وقصفت تجمعا للآليات المتوغلة في شرق خانيونس بقذائف الهاون.

كما تمكن عناصر “القسام” من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل “بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح، شرق خانيونس”.

كتائب القسام: – خلال تقدم قوة النجدة استهدفها مجاهدونا بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح – تمكنا من استهداف قوة صهيونية أثناء تفتيشها لأحد المنازل غربي بيت لاهيا بقذيفتي "تاندوم" وأوقعناهم بين قتيل وجريح – هاجم أحد مجاهدينا مجموعة من جنود الاحتلال… pic.twitter.com/nvrou1hSbJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023

وأعلنت “القسام”، تمكن عناصرها شرق خانيونس، من تفجير عبوتين رعديتين مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فإن مقاتليها “فجّروا فيهم عبوة ثالثة مضادة للأفراد، وأوقعوهم قتلى وجرحى”.

كما أعلنت “القسام” استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال خانيونس بقذيفة الياسين 105، وفق بيان لها.

كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة دير البلح (بالمحافظة الوسطي) بقذيفتي ياسين 105 ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وفق بيان للقسام.

والجمعة، أعلنت “القسام” استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال في قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الأخيرة.