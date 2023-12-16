بسبب هجمات الحوثي.. شركتا “مايرسك” و “هاباغ-لويد” للنقل البحري تعلنان تعليق مرور السفن عبر مضيق باب المندب

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم شركة الشحن الدنماركية “إيه. بي مولر مايرسك” إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان الجمعة: “في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته السفينة مايرسك جبل طارق، الخميس، والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن مايرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

والخميس، قالت شركة “مايرسك” إن سفينتها “مايرسك جبل طارق” استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.

Maersk is deeply concerned about the incident involving the MAERSK GIBRALTAR while the vessel was traveling from Salalah, Oman to Jeddah, Saudi Arabia. The crew & vessel are reported safe. We are currently working to ascertain the full details of the incident. Vessel was not hit — Maersk (@Maersk) December 15, 2023

وفي وقت سابق الجمعة، نفت شركة “مايرسك” ما أعلنته جماعة الحوثي بأن الجماعة استهدفت سفينة لها أثناء إبحارها باتجاه إسرائيل.

وقالت حركة الحوثي اليمنية إنها قصفت سفينة “مايرسك” التي كانت تبحر باتجاه إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم “مايرسك” لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني عقب إعلان الحوثيين أن “السفينة لم تستهدف”.

We understand the emotional impact of both incidents and provide this clarification to dispel confusion and spread of misinformation. The recent attacks on commercial vessels in the Bab al-Mandab Strait are alarming and pose a significant threat to the safety & lives of seafarers — Maersk (@Maersk) December 15, 2023

وقال الحوثيون إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد سفينة حاويات من سفن “مايرسك” وأصابوها بشكل مباشر بطائرة مسيرة.

وقالت “مايرسك” إن الشركة تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الأمني ​​المتصاعد للغاية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكتبت في البيان “الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في المنطقة مثيرة للقلق وتشكل تهديدا كبيرا لسلامة وأمن البحارة”.

وأضافت الشركة الدنماركية العملاقة أنّها تحاول “ضمان استقرار سلاسل التوريد لعملائنا على أفضل وجه… والتقليل من تأثير” هذا القرار.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) صدق الله العظيم… — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 15, 2023

“هاباغ-لويد” توقف رحلاتها

في السياق، أعلنت شركة “هاباغ-لويد” الألمانية للنقل تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر “حتى الاثنين المقبل” على الأقل، في أعقاب هجوم جديد نفذه الحوثيون في اليمن.

وقالت المجموعة في بيان “سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة”.

وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة لها “كانت هدفا لهجوم أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن”، مؤكدة أن ذلك لم يؤد إلى سقوط “أي ضحايا”.

ويعد مضيق باب المندب الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا، استراتيجياً للنقل البحري، باعتبار أنّ 40% من التجارة الدولية تمرّ عبره.

إعلان الحوثي

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سيستهدفون أي سفن متوجّهة إلى إسرائيل بغض النظر عن بلدانها، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصباح الجمعة، أعلن الحوثيون أنّهم شنّوا “عملية عسكرية” استهدفت سفينتي حاويات تابعتين لشركة “ام اس سي” السويسرية قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة الحاويات “مايرسك”، الخميس.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف سفينتي الحاويات( MSC Alanya إم إس سي ألانيا "و" MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم3) المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي، لرفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية. pic.twitter.com/KUiOCJjgoQ — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 15, 2023

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، رداً على سؤال عن عواقب هذه الهجمات في البحر الأحمر، إنه “قلق من خطر التصعيد” في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: “منطقتنا معقّدة للغاية ولسنا بحاجة إلى اندلاع المزيد من النزاعات. نأمل أن نتمكن من تجنّب أي تصعيد جديد في منطقتنا”.

وتسلك حوالي 20 ألف سفينة كل عام هذا المسار البحري الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي.