بسبب هجمات الحوثي.. شركتا “مايرسك” و “هاباغ-لويد” للنقل البحري تعلنان تعليق مرور السفن عبر مضيق باب المندب

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم شركة الشحن الدنماركية “إيه. بي مولر مايرسك” إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة في بيان الجمعة: “في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته السفينة مايرسك جبل طارق، الخميس، والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن مايرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر”.

والخميس، قالت شركة “مايرسك” إن سفينتها “مايرسك جبل طارق” استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة.

Maersk is deeply concerned about the incident involving the MAERSK GIBRALTAR while the vessel was traveling from Salalah, Oman to Jeddah, Saudi Arabia. The crew & vessel are reported safe. We are currently working to ascertain the full details of the incident. Vessel was not hit

