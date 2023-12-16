بعد سؤاله عن إمكانية محاسبة إسرائيل.. متحدث الخارجية الأمريكية يتهرب من الرد (شاهد)

تعرض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، لموقف صعب ومحرج، عندما وجد نفسه أمام سيل من أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في حق المدنيين بقطاع غزة.

وحاول ميلر التهرب من أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي أمس، مجيبًا بجملة واحدة مفادها أنه لا يستطيع الإجابة.

وتوجّه أحد الصحفيين بسؤال إلى ميلر قائلًا “إن هناك اتفاقًا مع إسرائيل بخصوص تقديم الأسلحة، لماذا تعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل هو مثالي؟”. ليجيب ميلر “لا أريد استباق الأحداث بخصوص إلى أين سنصل”.

وسألته صحفية “فيما يخص جمع معلوماتكم، ما الذي تجمعونه كمعلومات؟”، ليرد ميلر “لن أستطيع التحدث عن ذلك بالتفاصيل”، فلاحقته الصحفية قائلة “هل تبحثون عن طريقة قيام إسرائيل بالقصف الجوي والعمليات البرية، يعني فقط الحملات العسكرية أم يشمل هذا على سبيل المثال الرجال الذين تم تصويرهم وهم يرتدون الملابس الداخلية؟ فتهرّب ميلر “مجددًا لا يمكنني الدخول في هذا المسار”.

وتوجهت إليه صحفية أخرى بسؤال قائلة “لديّ سؤال عن تقارير زملائي حول استخدام القنابل غير الموجهة في هذا النزاع، كيف يتماشى ذلك مع البيانات المتكررة التي سمعناها من هذا المبنى، بأن إسرائيل تتخذ إجراءات لحماية المدنيين أو أن لديها النية للقيام بذلك؟”، فأجاب ميلر باقتضاب “أنا لن أعلق على طريقة استخدام أي أسلحة محددة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة خلّفت ما يقرب من 19 ألف شهيد ونحو 51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.