شبكة الجزيرة تدين اغتيال إسرائيل الزميل المصور سامر أبو دقة وتدعو لمحاسبتها

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور سامر أبو دقة، بقذيفة من طائرة مسيرة استهدفته خلال تغطيته لقصف مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة” أمس الجمعة.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن قوات الاحتلال “عرقلت وصول فرق الإسعاف إلى الزميل سامر أبو دقة، وتركته ينزف لأكثر من خمس ساعات”.

وتقدمت شبكة الجزيرة الإعلامية “بخالص العزاء وعظيم المواساة لعائلة الزميل الراحل سامر أبو دقة، في غزة وبلجيكا”.

وحملت الجزيرة “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وعن استهداف العاملين مع الجزيرة وعائلاتهم بشكل ممنهج منذ بداية الحرب على غزة”.

وأشار بيان شبكة الجزيرة إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة باستشهاد الزميل سامر أبو دقة بلغ 90 صحفيا وإعلاميا، ودعا “المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة”.

واستشهد الزميل سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة في غزة، بعد ساعات من إصابته خلال تغطيته مع الزميل وائل الدحدوح قصفا إسرائيليا على مدرسة فرحانة في خان يونس بقطاع غزة، فيما أصيب وائل بجروح في مناطق مختلفة من جسده.

وظل الزميل سامر ملقى على الأرض وينزف ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بسبب محاصرة قوات الاحتلال للمنطقة.