غانتس يتعهد بـ”إزالة” حزب الله من الحدود مع إسرائيل (فيديو)

توعد عضو المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، بـ”إزالة” حزب الله اللبناني من الحدود “إذا لم يعمل العالم على ذلك”.

تصريحات غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية”، جاءت بعد لقاء مع ممثلي البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان.

وأضاف: “تحدثت الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ومع زعماء العالم الآخرين، ودعوتهم إلى هنا لرؤية الواقع”.

وتابع: “أبلغتهم أننا نحتاج للعمل السياسي إلى جانب العمل العسكري، وقلت لهم وأقوله أيضا لمواطنينا: إذا لم يقم العالم بإزالة حزب الله من الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك”.

وأردف غانتس “مستعدون للعمل السياسي وكذلك للعمل العسكري هنا في الشمال، وسنقوم بواجبنا كدولة لتوفير حياة آمنة لسكان الشمال والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم”.

وسبق أن دعت تل أبيب عشرات آلاف الإسرائيليين من سكان البلدات الحدودية مع لبنان إلى مغادرة منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

استهداف مواقع إسرائيلية

ميدانيا، أعلن “حزب الله”، الجمعة، استهداف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب في بيان إنه “استهدف نقطة ‏الجرداح العسكرية الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية بصواريخ بركان، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”.

وأشار في بيان آخر إلى أن عناصره “استهدفوا قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح”.‏

وأشار في بيان ثالث إلى أن مقاتليه “استهدفوا موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة”.‏

ولاحقا، أعلن الحزب في بيانات منفصلة أن مقاتليه “استهدفوا ثكنة ‏راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققوا إصابات مباشرة”.‏

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة راميم (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقق إصابات مباشرة#حزب_الله pic.twitter.com/hgdesRmYqO — قناة المنار (@TVManar1) December 15, 2023

وقال إن عناصره “استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا استهدفها بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة”.

وأضاف أنه “استهدف موقع ‏الراهب الإسرائيلي قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

ارتفاع حصيلة الشهداء لـ107

في السياق، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 107 منذ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان: “حسين علي عيسى ‘أبو صالح’ من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين علي عيسى "أبو صالح" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس#حزب_الله pic.twitter.com/15nZGWaaTZ — قناة المنار (@TVManar1) December 15, 2023

وفي بيان آخر مساء الجمعة، نعى الحزب أيضا “حمد أحمد يوسف ‘أبو يوسف’ من بلدة عين بعال جنوب لبنان”.