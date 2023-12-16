“فجّروا حائط الغرفة”.. مواطن في غزة يروي للجزيرة مباشر ما فعله بهم جنود الاحتلال (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر المواطن حسام أبو علوان الذي حكى ما عاناه من تعذيب قاس بأيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجازه في قطاع غزة.

وقال علوان “قاعدين في الدور منذ حوالي أسبوعين دخلوا علينا بعدما فجروا حائط الغرفة التي بجوارنا ودخلوا على الدار، فقام شاب برفع الراية البيضاء طخوه على طول هو وزوجته وهذا ابنه مصاب في عينه”.

وأضاف “بعد ذلك أخذونا إلى دار مجاورة صاروا يحققوا معنا ومع النساء وضربونا، وكل ما يمكن أن تتخيله حدث معنا، ضرب على الرأس، ركلات، شلاليط، ضرب بالسلاح، كل شيء”.

وتابع علوان في أسى “ضربوني ضرب مبرح، وقيدونا من أيدينا، وهذا أثر القيد في يدي”.

وكانت صور من غزة تم تداولها أظهرت اعتقالا جماعيا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لرجال أجبروا على خلع ملابسهم، ووضعت عصابات على أعينهم، ووُضعوا في مركبات عسكرية.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن احتجاز 142 أسيرة من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنّات اعتقلن خلال الاجتياح البري للقطاع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 19 ألف شهيد و52 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.