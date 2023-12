فصل طالب ثانوي في فلوريدا بسبب منشورات لوالدته متضامنة مع غزة

فصلت إدارة مدرسة ثانوية أمريكية في ولاية فلوريدا، طالبًا من أصل فلسطيني، بسبب منشورات لوالدته مناصرة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لوسائل إعلام الأمريكية، انضم الطالب جاد أبو حمادة، البالغ عمره 15 عامًا، وهو طالب في مدرسة باين كريست في فورت لودرديل إلى ضحايا المتأثرين بالمشاعر المعادية للفلسطينيين في البلاد.

وفُصل أبو حمادة من المدرسة لأن والدته، الدكتورة مها المصري، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد فيها العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل في غزة.

وزعم بيان صادر عن إدارة المدرسة أن منشورات والدة الطالب كانت استفزازية ومليئة بالكراهية، وقد نفت مها المصري هذه المزاعم، مؤكدة أن منشوراتها تهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

وأكد أبو حمادة، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، أنه من الظلم والمخيب للآمال أن يتم طرده من المدرسة التي كان طالبا فيها منذ 10 سنوات، لهذا السبب.

ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة مجتمع مدني إسلامي في الولايات المتحدة، في بيان حول القضية، وزارة التعليم الأمريكية إلى التحقيق في الحادث.

The Department of Education must investigate the firing of a tutor in Florida and the expulsion of her son from school due to pro-Palestinian posts on social media. Free speech must be protected. pic.twitter.com/2a7f9SYlSv

— CAIR National (@CAIRNational) December 15, 2023