فقيد الجزيرة.. جثمان الزميل الشهيد سامر أبو دقة يوارى الثرى في خان يونس (فيديو)

شُيّعت صباح اليوم السبت جنازة المصور الصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد أمس الجمعة خلال تغطيته قصفًا إسرائيليًّا لمدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد أصيب الزميل سامر بجروح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية، وظل نحو 6 ساعات ملقى على الأرض ينزف وهو محاصر في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه.

كما تم اليوم أيضا تشييع جثامين 3 شهداء من الدفاع المدني في غزة استشهدوا خلال محاولتهم إنقاذ الشهيد “سامر أبو دقة”، مساء أمس.

#شاهد | تشييع جثامين شهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال محاولتهم إنقاذ المصور الصحفي الشهيد "سامر أبو دقة"، مساء أمس pic.twitter.com/mRZbBmZcst — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 16, 2023

وقال وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة الذي أصيب برفقة سامر خلال القصف إن استهدافهما جرى بعد مرافقتهما سيارة إسعاف كانت لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إلى سامر أبو دقة.

وأضاف وائل “حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المَشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ”.

وسامر أبو دقة أب لـ3 أبناء وبنت وهو من مواليد عام 1978 في بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران عام 2004 وعمل فيها مصورًا وفني مونتاج.

جريمة نكراء

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة أمس الجمعة، خلال تغطيته العدوان على المدنيين.

وقالت الجزيرة في بيان إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل سامر أبو دقة وتركته ينزف أكثر من 5 ساعات بعد إصابته، وحمّلت إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء”، ومسؤولية الاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.

كما طالبت شبكة الجزيرة المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية باتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال.

استهداف متعمد

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن “جيش الاحتلال استهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي”، داعيًا الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة.

وأضاف المكتب -في بيان- أن استهداف طاقم الجزيرة يأتي في إطار “ترهيب وتخويف الصحفيين، ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية”، مؤكدا أن جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة 89 صحفيا واعتقل 8 وأصاب آخرين.