فيديو يوثق إعدام الاحتلال للشهيدين رامي جندب وثائر شاهين في طوباس (شاهد)

الاحتلال أطلق النار على الشهيدين من مسافة صفر

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص بشكل مباشر من مسافة صفر، على الشاب رامي الجندب وهو مصاب وملقى على الأرض.

جاء ذلك خلال تنفيذ قوات الاحتلال عملية اقتحام دموية لمخيم الفارعة، جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أسفرت عن 7 شهداء.

ورامي الجندب (25 عامًا)، هو الشهيد السابع من المخيم الذي ارتقى في التاسع من الشهر الجاري، بعد يوم من الاقتحام متأثرا بإصابته الحرجة.

ويظهر الشريط المصور هروب مجموعة من الشبان محاولين الابتعاد عن طريق دورية للاحتلال كانت تطلق النار بشكل عشوائي خلال اقتحام المخيم، مما أدى إلى إصابة الشاب رامي برصاصة وقع على إثرها فورا على الأرض، وعند ذلك اقترب منه جندي بالمركبة العسكرية وأطلق عليه أكثر من رصاصة بشكل مباشر وهو مصاب.

عملية إعدام الشهيد الجندب، سبقتها عملية إعدام مماثلة للشهيد ثائر شاهين، الذي كان في نفس المنطقة وأصيب في البداية قبل أن يطلق عليه جندي وابلا من الرصاص أدى إلى استشهاده فورا.

ما جرى في مخيم الفارعة في الثامن من الشهر الجاري، هو جزء من عمليات قتل يومية وممنهجة تنفذها سلطات الاحتلال في حق المواطنين بمختلف محافظات الضفة الغربية تزامنا مع العدوان وجرائم الإبادة في قطاع غزة.

وتصاعدت ممارسات جنود الاحتلال الوحشية، خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وسط صمت دولي، حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس قرابة 500 شهيد منذ مطلع العام.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد أدانت في تقرير نشرته نهاية العام الماضي 2022 “إمعان إسرائيل في ممارساتها التعسفية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوسيع دائرة قتلهم واستهداف حياتهم، بانتهاج سياسة الاستخدام المفرط للقوة وإعدامهم ميدانيا”.

واعتبرت الهيئة المستقلة أن ذلك “يعكس العنصرية الإسرائيلية وتعليمات المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال باستخدام الرصاص بهدف القتل والتحريض المتواصل بحق الفلسطينيين المدنيين العزل”.

وانتهجت سلطات الاحتلال عمليات الإعدام الميدانية بكثرة خلال السنوات الأخيرة، لكنها كثفت استخدامها خلال العام الحالي والعام الماضي، وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي عبر عشرات الفيديوهات التي صورها مواطنون بكاميرات هواتفهم، أو التي سجلتها كاميرات المراقبة خلال الاقتحامات المختلفة.